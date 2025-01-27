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٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٤١ م

وزيرة الطرق الايرانية تؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا

وزيرة الطرق الايرانية تؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا

أكدت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، رئيسة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وتركيا، "فرزانة صادق"، أكدت على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين طهران وانقرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوزيرة "صادق" التي تقوم حاليا بزيارة إلى تركيا، أجرت اليوم الاثنين مباحثات مع "عمر بولات" وزير التجارة التركي؛ حيث عبرت شكرها لكرم الضيافة والاستقبال الذي لقيته والوفد المشارك في هذا البلد، مؤكدة على "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وضرورة العمل على تعزيز التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة".

من جانبه، رحب وزير التجارة التركي، بزيارة وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية والوفد المرافق لها إلى انقرة، مؤكدا على استمرار الحوار بين البلدين في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة، والمضي قدما لتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

كما أعرب "بولات" خلال اللقاء مع السيدة صادق، عن ثقته بأن زيارة وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية، تساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

رمز الخبر 1953596

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