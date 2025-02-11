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١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٤٥ م

وزيرة الطرق الايرانية: رغم العقوبات إيران اتخذت خطوات عديدة في مجال الطاقة النظيفة

وزيرة الطرق الايرانية: رغم العقوبات إيران اتخذت خطوات عديدة في مجال الطاقة النظيفة

أكدت وزيرة الطرق وبناء المدن الايرانية، فرزانة صادق أن إيران اتخذت خطوات عديدة في مجال الطاقة النظيفة، وقال: "العقوبات الأحادية الجانب والجائرة منعت إيران من الحصول على الأجزاء اللازمة في مجال النقل النظيف".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزيرة الطرق وبناء المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تزور جنيف بدعوة من رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة، شاركت في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "مستقبل النقل" يوم الاثنين.

وحضر الاجتماع، الذي كان على المستوى الوزاري، وزراء النقل في تركيا وقيرغيزستان وطاجيكستان والأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري.

وقالت فرزانة صادق في الاجتماع: "على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها موارد وفيرة من النفط والغاز، إلا أنها وضعت التحرك نحو الطاقة النظيفة على جدول أعمالها واتخذت العديد من الخطوات في هذا الصدد وخاصة في مجال النقل العام".

وأضافت وزيرة الطرق الايرانية: "ان العقوبات الأحادية الجانب الجائرة منعت إيران من الحصول على الأجزاء اللازمة لقطاع النقل النظيف".

/انتهى/

رمز الخبر 1954258

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