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٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٢١ م

عراقجي: العالم بحاجة لإحياء التعاليم الإلهية حتى تتمكن البشرية من التعايش بسلام وأمان

عراقجي: العالم بحاجة لإحياء التعاليم الإلهية حتى تتمكن البشرية من التعايش بسلام وأمان

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن البشرية للتمكن من التعايش بسلام وأمان تحتاج إلى إحياء التعاليم الإالهية في العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي كتب رسائة تهنئة بذكرى مبعث الرسول (ص) قائلا: نسأل الله تعالی أن يجعل عيد مبعث نبي الرحمة والشفقة والإحسان عيدا مباركا على جميع المسلمين وأتباع الديانات السماوية.

وأضاف المبعث هو عيد بعثة خاتم الأنبياء الإلهيين سيدنا محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم).

مرفقا الرسالة بابيات من الشعر تمدح وصف الرسول الأكرم (ص) للشاعر الإيراني سعدي

«ماه فرو ماند از جمال محمّد
سرو نباشد به اعتدال محمّد
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست
در نظر قدر با کمال محمّد

ترجمة الشعر تقول:

غاب القمر من جمال محمد

حتى شجر السرو ليس باعتدال محمد

لا كمال ولا مكانة للكون

مقارنة مع مكانة وكمال محمد

واعتبر أن العالم اليوم بحاجة لإحياء التعاليم الإلهية والإنسانية للأنبياء الإلهيين، وفي مقدمتهم الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)،لتتعايش البشرية في سلام وأمان وطمأنينة.

/انتهى/

رمز الخبر 1953618
شیرین سماره

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