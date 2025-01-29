رويترز: شعبية ترامب تتراجع خلال أيامه الأولى

أفادت وكالة مهر للأنباء، أظهرت استطلاعات رأي جديدة في الولايات المتحدة أن ثمانية أيام فقط كانت كافية لبدء تراجع شعبية الرئيس الجديد لهذا البلد. وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة "إبسوس" ووكالة "رويترز" أن شعبية "دونالد ترامب" رئيس الولايات المتحدة قد انخفضت بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 45%.

وبناءً على ذلك، فإن غالبية سكان الولايات المتحدة لا يؤيدون تغيير اسم خليج المكسيك وسياسات ترامب البيئية، لكنهم يدعمون قيود الهجرة غير القانونية. وأشارت هذه الاستطلاعات إلى أن 45% من المشاركين أعلنوا دعمهم لترامب بعد أسبوع من تنصيبه في 20 يناير، بينما كانت شعبية ترامب قد أُعلنت في استطلاع سابق من رويترز وإبسوس بنسبة 47%. بالإضافة إلى ذلك، قال 46% من المشاركين في هذا الاستطلاع إنهم غير راضين عن أداء ترامب كرئيس للبلاد، وهو ما يزيد بنسبة 7% عن الاستطلاع السابق.

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