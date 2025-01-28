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٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:١٩ م

بقائي: الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فشلت في اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم

بقائي: الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فشلت في اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، أن ارتكاب الاحتلال الصهيوني للابادة الجماعية بحق الفلسطينيين على مدار 15 شهرا فشل في اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم الذين دفعوا ثمنا باهظا للغاية من أجل البقاء في إرضهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، كتب على صفحته في منصة إكس، أن فكرة "تطهير" غزة كجزء من خطة "الإزالة الاستعمارية" لفلسطين قائمة منذ فترة طويلة، باستخدام الأسلحة والذخائر الأميركية الفتاكة، فضلاً عن الدعم المالي والسياسي والاستخباراتي.

وأضاف لقد فشلت عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية في اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم مشيرا إلى أن إن الترهيب السياسي والتلاعب بالجغرافية الديموغرافية لن يكونا قادرين على إجبار الفلسطينيين على الهجرة.

وأكد أن هذا هو وطنهم وأرضهم، وقد دفعوا ثمنا باهظا للغاية من أجل البقاء والنضال من أجل حقهم في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال.

تأتي تصريحات بقائي ردا على ما قاله الرئيس الامريكي، دونالد ترامب بشأن سياسته لتهجير الفلسطينيين من اراضيهم في غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1953616
شیرین سماره

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