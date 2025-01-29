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٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٣١ م

السفير الإيراني في دوشنبه: مستعدون لمشاركة خبراتنا في مجال مكافحة المخدرات مع شنغهاي

السفير الإيراني في دوشنبه: مستعدون لمشاركة خبراتنا في مجال مكافحة المخدرات مع شنغهاي

صرح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طاجيكستان "علي رضا حقيقيان"، أن منظمة شنغهاي للتعاون تمتلك آليات مناسبة لمكافحة تهريب المخدرات؛ مؤكدا على استعداد إيران لتبادل خبراتها الزاخرة والقيّمة في مجال مكافحة المخدرات مع دول المنظمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في كلمة السفير حقيقيان يوم الأربعاء، خلال ندوة دولية اقيمت في دوشنبة تحت عنوان "منظمة شنغهاي نحو مجتمع سليم خالٍ من المخدرات".

وأكد السفير الايراني لدى طاجيكستان، على أهمية مكافحة المخدرات؛ داعياً، إلى "اتخاذ إجراءات جماعية متكاملة وهادفة على الصعيدين الإقليمي والدولي في سياق مواجهة هذا التحدي العالمي".

ولفت حقيقيان إلى، أن "منظمة شنغهاي تمتلك آليات وخططا لمكافحة تهريب المخدرات"، واكد على دعم إيران لتأسيس مكتب لمكافحة المخدرات التابع للمنظمة في مدينة دوشنبه.

وأكمل سفير الجمهورية الإسلامية بالقول، أن "إيران على استعداد لمشاركة خبراتها الواسعة في هذا المجال مع اعضاء منظمة شنغهاي للتعاون".

/انتهى/

رمز الخبر 1953672

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