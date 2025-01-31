نثر الزهور على قاعة خطاب الإمام الخميني (رض) في جنة الزهرا (س)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مع اقتراب ذكرى الوصول التاريخي لمؤسس الثورة الإسلامية العظيم إلى الوطن وبدء احتفالات عشرة الفجر، تم نثر الزهور في المكان الذي جلس فيه الإمام الخميني (رض) وألقى خطابه في 1فبراير 1979، في جنة الزهرا (س).

في هذه المراسم الرائعة التي أقيمت اليوم الجمعة شارك أهالي الشهداء والمحاربين القدامى والمحررين ومجموعة من المسؤولين والمواطنين الايرانيين.

وجدد المشاركون في هذه المراسم الروحانية، وهم يهتفون "الله أكبر" وينثرون الزهور على المكان الذي جلس فيه مؤسس الجمهورية الإسلامية وألقى خطابه، البيعة للمبادئ السامية للإمام الراحل والشهداء وسماحة قائد الثورة الإسلامية.

ومن الجدير بالذكر أن صلاة الجمعة ستقام اليوم أيضاً في مرقد الإمام الخميني (رض).

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