اقامة احتفالات خاصة لعشرة الفجر في مرقد مؤسس الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت احتفالات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في عموم البلاد، تزامناً مع اللحظة التاريخية لعودة الإمام الخميني (رض) إلى أرض الوطن في 1 فبراير 1979.

وكان عرض موكب الدراجات النارية على طول طريق مطار مهرآباد إلى جنة الزهراء (س) أحد أبرز أحداث الحفل في طهران. وتقام صلاة الجمعة في طهران أيضًا في مرقد الإمام.

كما ستقام اليوم أيضًا مراسم إحياء الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في أكثر من 900 مكان في جميع أنحاء البلاد، وفي محافظات البلاد سيشارك آلاف من راكبي الدراجات النارية في هذه المناسبة من مطار المحافظة ومراكز أخرى في المدن إلى مقبرة الشهداء.

وسيقام برنامج خاص على ظهر سفينة جماران، واستعراض للقطع البحرية في النقاط الحدودية والبحرية، وعرض للدراجات الهوائية في عدد من المحافظات، ونثر الزهور في مسقط رأس الإمام الخميني(رض)، وجماران، مدرسة رفاه ومنزله في النجف، ونوفل لوشاتوا في عشرة الفجر.

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