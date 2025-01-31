عارف: إيران تسعى لتكون عضواً وشريكاً فعالاً وموثوقاً به في الترتيبات الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، في قمة رؤساء وزراء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي عقدت في ألماتي عاصمة كازاخستان، إن الدبلوماسية الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي أهمية متزايدة لتنمية الاقتصاد الإيراني. وفي المقابل، أبدت إيران استعدادها لتوسيع التعاون في مجالات رئيسية مثل الطاقة، والتكنولوجيات الجديدة، والعبور، والاتصالات.

وأعلن النائب الأول للرئيس، نيابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لدعم التفاعلات التجارية في إطار التجارة الحرة - إنشاء منطقة تجارية بين الدول، بالإضافة إلى إنشاء ممر الاتحاد الاقتصادي الإيراني - إنشاء منطقة تجارية بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتوفير التسهيلات اللازمة لتسهيل التجارة بين الدول الأعضاء الستة في منطقة أوراسيا، وتعزيز قدرات الترانزيت للموانئ الجنوبية في الخليج الفارسي وبحر قزوين وبحر عمان لربط الدول الأعضاء غير الساحلية في الاتحاد بالأسواق العالمية.

واضاف عارفي في مجال التقنيات الجديدة، هناك إمكانات هائلة للتآزر بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. نحن بحاجة إلى توسيع نطاق التعاون المشترك الموجه نحو المجال الرقمي القائم على التقنيات الجديدة داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في المنطقة. إن إنشاء البنية التحتية اللازمة لشبكات الاتصالات المشتركة والتقنيات الجديدة بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد من شأنه أن يساعد في تعزيز تدفق المعلومات وتسهيل التجارة الرقمية في المنطقة. ومن بين الإجراءات المشتركة الأخرى التي يمكن تضمينها في هذا الاجتماع تعزيز السياسات الداعمة والتوافق التنظيمي فيما يتصل بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والتعاون في إنشاء وتطوير منصات مشتركة، والعمل معًا لمكافحة الأحادية في الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.

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