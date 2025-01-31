إيران تطرح خمسة مقترحات في مؤتمر ألماتي الرقمية 2025 في مجال الاقتصاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم النائب الأول للرئيس الايراني محمد رضا عارف، الذي سافر إلى كازاخستان، مقترحات في مؤتمر ألماتي الرقمية 2025، مثل ربط البنية التحتية للاتصالات، وتوحيد القوانين وتسهيل التنظيمات في الاقتصاد الرقمي، والتعاون في إنشاء وتطوير منصات مشتركة وتطرق إلى موضوع الحوكمة في المجال الرقمي واقتصاد الذكاء الاصطناعي والتعاون في تطوير المنتجات الرقمية المشتركة وأدوات الذكاء الاصطناعي لاستخدام قوة وقدرات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في تطوير التعاون في المجالات ذات الأولوية. وأضاف عارف: لقد حان الوقت لأن تضع إيران ودول المنطقة، من خلال الوحدة والتعاون، أسس عصر رقمي وصناعي جديد.

وفي هذا الصدد، أود أن أطرح المقترحات التالية من أجل استخدام إمكانات وقدرات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في تطوير التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي:

1- ربط البنية التحتية للاتصالات: إن إنشاء شبكات اتصال مشتركة وتقنيات جديدة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكن أن يساعد في تعزيز تدفق المعلومات وتسهيل التجارة الرقمية، وخاصة من خلال نقل البيانات بين هذه البلدان.

2- تكامل القوانين وتسهيل التنظيمات في مجال الاقتصاد الرقمي: إن سن القوانين لتحقيق قدر أكبر من التوافق ومواءمة القواعد المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر إطارا قانونيا لتعزيز التفاعلات في المجال الرقمي.

3- التعاون في إنشاء وتطوير المنصات المشتركة: إن إنشاء منصات إقليمية مشتركة لتقديم الخدمات المالية والتعليمية، وتسهيل التواصل بين التجار ورجال الأعمال في الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، من شأنه أن يساعد في تنمية التجارة بين الأعضاء.

4- جهود مشتركة لمحاربة الأحادية في حوكمة المجال الرقمي واقتصاد الذكاء الاصطناعي.

5- التعاون في تطوير المنتجات الرقمية المشتركة وأدوات الذكاء الاصطناعي: إن التعاون في تطوير الأنظمة الرقمية المشتركة، وخاصة فيما يتعلق بعمليات الشراء بالتجزئة وأنظمة الاستلام والدفع المستقلة، مفيد للغاية لتنمية التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد.

وفي الختام، آمل أن تؤدي هذه الاجتماعات إلى بداية فصل جديد من التعاون المشترك الموجه نحو الرقمنة القائم على التقنيات الناشئة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأن نشهد المزيد من النمو والازدهار للتعاون في هذا القطاع المهم وغيره. وحان الوقت المناسب لإيران ودول المنطقة لبناء أسس عصر رقمي وصناعي جديد من خلال الوحدة والتعاون.

/انتهى/