الایراني "بهشتي راد" يفوز بالميدالية الفضية في كأس العالم لتسلق الجليد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تقام في فرنسا الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم لتسلق الجليد، ويشارك متسلقو الجليد للجمهورية الاسلامية الايرانية، كما كان الحال في الجولتين السابقتين، من المنافسة على البطولة.

وفقاً لذلك؛ وفي مسابقة "السرعة" في هذه المنافسات، نجح اثنان من لاعبي التسلق على الجليد في بلادنا، محسن بهشتي راد ومحمد رضا صفدريان، في الفوز باللقبين الثاني والرابع في المسابقة على التوالي.

وفي هذا الحدث، حصل اثنان من متسلقي الجليد المنغوليين على المركزين الأول والثالث. كما ان محمد رضا صفدريان الذي تأهل إلى نهائيات منافسات "ليد" سيتنافس اليوم مع منافسيه على الميدالية.

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