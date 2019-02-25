"غرين بوك" احسن فيلم ورامي مالك احسن ممثل في الأوسكار

كما فاز الفيلم المكسيكي الدرامي "روما" للمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون بجائزتي أفضل فيلم أجنبي وأفضل تصوير سينمائي، والفيلم مستوحى من طفولة المخرج وخادمة ساعدت في تنشئته، وقام ببطولته ممثلون مغمورون أو هواة.

وهو أول فيلم مكسيكي يفوز بجائزة أوسكارأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وسبق أن حصد عددا من الجوائز الأخرى هذا العام.

الممثل الأميركي من أصل مصري رامي مالك فاز عن دوره في فيلم بوهيميان رابسودي (غيتي)

وفاز ماهرشالا علي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "غرين بوك"، وهو فيلم يجمع بين الكوميديا والدراما عن حياة عازف بيانو أسود يحارب العنصرية من خلال جولة لفرقة موسيقية في جنوب الولايات المتحدة الذي يسوده الفصل العنصري.

أما جائزة أفضل ممثلة مساعدة فقد فازت بها الممثلة ريجينا كينغ عن دورها في فيلم "أف بيلي استريت كود توك"، وبكت كينغ لدى تسلمها الجائزة وشكرت أمها التي كانت تحضر الحفل بصحبتها.

وفي قائمة الأفلام الوثائقية الطويلة فاز فيلم "فري سولو" الذي يتناول قصة المغامر بطل التسلق الحر أليكس هونولد، وأخرج الفيلم كل من إليزابيث تشاي فازاريلي وجيمي تشين.

وحصل فيلم "فايس"، الذي تدور أحداثه حول حياة ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي، على جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر، كما فاز فيلم "فرست مان" بجائزة أوسكار أفضل مؤثرات بصرية.

كما حصل فيلم "بلاك بانثر" على جائزتي أفضل تصميم أزياء وأفضل تصميم إنتاج، بينما فاز فيلم "بوهيمان رابسودي" على جائزتي أوسكار لأفضل مونتاج صوتي وأفضل مزج صوتي.

أما جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل فقد فاز بها فيلم "سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس"، بينما حصل فيلم "باو" على جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة قصير.

وفاز فيلم "بيريود. إيند أوف سينتينس" بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير.