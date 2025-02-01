اللواء باقري: ملامح عظمة حرس الثورة قد أضنت الأعداء

أفادت وكالة مهر للأنباء، قدم اللواء "محمد باقري"، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، تهانيه إلى اللواء حسين سلامي، القائد العام لحس الثورة، بمناسبة أعياد شعبان، وخاصة ذكرى ولادة الإمام الحسين (ع) ويوم الحرس.

وجاء نص الرسالة كما يلي:

"الأخ العزيز اللواء حسين سلامي، القائد المحترم لحرس الثورة الإسلامية،

السلام عليكم

في الثالث من شعبان المعظم، ذكرى ولادة سيد الشهداء وسيد الأحرار في العالم، الإمام الحسين (عليه السلام)، الذي أطلق عليه الإمام الخميني (رحمه الله عليه) اسم "يوم الحرس الثوري"، أهنئكم وأهنئ جميع عناصر حرس الثورة الإسلامية، الذين هم في الصف الأول للدفاع عن قيم الجمهورية الإسلامية وصيانة الأمن الوطني للبلاد.

إن الصورة المشرقة لحرس الثورة الإسلامية هي مفخرة لكل إيراني، وهي مصدر فخر للأمة الإسلامية في سماء المقاومة الإسلامية في المنطقة. إن الذاكرة التاريخية لإيران العزيزة تعكس هذه الحقيقة، حيث إن عناصر حرس الثورة الشجعان، مستلهمين من تعاليم الإمام الراحل العظيم، ومن مدرسة ولاية الفقيه، وطاعة مقام قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي (مد ظله العالي)، هم اليوم ضامنون للقوة الرادعة والشعبية لهذه المؤسسة المقدسة.

إن العظمة في مجالات تلبية احتياجات الثورة والبلاد، بما في ذلك في ميادين البناء، ومكافحة الفقر، ومساعدة الناس، والخدمات، قد أسعدت أصدقاء الثورة وأعطتهم الأمل، بينما جعلت الأعداء الخبثاء والمجرمين يشعرون بالخوف واليأس.

إن الشعب الإيراني يفتخر بوجود مثل هذا الحرس الذي تمكن بسلطته وقدراته الرائعة من إحباط تهديدات الأعداء المتعصبين للإسلام وهذه الأرض. كما يحتفظ الشعب ببركات وجوده بجانبه كإنعكاس للإيمان، والوعي، والإرادة، والجهاد في خدمة مؤمنة وصادقة.

مع إحياء هذا اليوم المبارك، وأيضًا تهنئة بمناسبة ولادة الإمام العباس (عليه السلام) حامل راية كربلاء و"يوم المضحين"، وولادة الإمام زين العابدين (عليه السلام)، أرسل تحياتي إلى الشهداء الخالدين من "حؤس الثورة الإسلامية"، وخاصة "اللواء الشهيد قاسم سليماني"، وإلى من يسيرون على دربه من أجل تحرير القدس الشريف، وأسأل الله الكريم والسبحان أن يديم توفيق هذا الكيان الثوري والشعبي في الدفاع عن الأهداف السامية للإسلام النقي محمدي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإنجازات الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة ضد الصهيونية، في ظل عناية حضرت بقية الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وبتبعية لتوجيهات مقام قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي (مد ظله العالي).

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

اللواء محمد باقري

بهمن 1403"

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