رسوّ السفن البحرية التابعة لحرس الثورة في ميناء الشارقة بالإمارات

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتنامية وتعزيز التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الدفاع والعسكرية، دخلت مجموعة السفن البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، المكونة من أربع سفن، صباح يوم الاثنين 3 فبراير إلى المياه الساحلية للإمارات، وبعد استقبالها من قبل الوحدات البحرية الإماراتية عند الحدود المائية بين البلدين، دخلت ميناء خالد في إمارة الشارقة، حيث كان في استقبالها "رضا عامري" سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الإمارات، والعميد "بطّي سهيل المخيني" قائد قاعدة جبل علي البحرية، وعدد من الضباط الإماراتيين.

وفقًا لما أعلنته السفارة الإيرانية في الإمارات، فقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية لهذه المجموعة البحرية مساء يوم الاثنين بحضور بعض المسؤولين العسكريين الإماراتيين وعدد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة على ظهر السفينة "الشهيد رئيسعلي دلواري".

إن وجود هذه المجموعة البحرية على سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى يُعتبر علامة على تقدم العلاقات الثنائية وإرادة جدية من كلا البلدين في تعزيز التعاون في جميع المجالات، وفي إطار الاستراتيجية الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز العلاقات مع الجوار.

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