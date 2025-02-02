أيال زامير رئيسًا لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "هاليفي" قال في خطاب استقالته إنه "بموجب اعترافي بمسؤوليتي عن فشل الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، أقدم استقالتي من منصبي قائدًا للجيش الإسرائيلي".

كان "زامير" يشغل منصب مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية قبل أن يقدم استقالته من منصبه في نوفمبر الماضي، بعد أيام فقط من إقالة وزير الجيش يوآف غالانت.

وشغل سلسلة من المناصب العليا، منها قائد القيادة الجنوبية، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية، وقائد تشكيلة "جاعش"، وقائد دورة قادة السرايا وقادة الكتائب، وقائد اللواء السابع.

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