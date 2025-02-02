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٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٣٧ ص

أيال زامير رئيسًا لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي

أيال زامير رئيسًا لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت رئاسة وزراء الكيان الصهيوني، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، توافقا على اختيار أيال زامير رئيسًا جديدًا لأركان الجيش خلفًا لـهرتسي هاليفي.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "هاليفي" قال في خطاب استقالته إنه "بموجب اعترافي بمسؤوليتي عن فشل الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، أقدم استقالتي من منصبي قائدًا للجيش الإسرائيلي".

كان "زامير" يشغل منصب مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية قبل أن يقدم استقالته من منصبه في نوفمبر الماضي، بعد أيام فقط من إقالة وزير الجيش يوآف غالانت.

وشغل سلسلة من المناصب العليا، منها قائد القيادة الجنوبية، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية، وقائد تشكيلة "جاعش"، وقائد دورة قادة السرايا وقادة الكتائب، وقائد اللواء السابع.

/انتهى/

رمز الخبر 1953796

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