حضور مساعد رئيس الجمهورية في قصر الإعلام بمهرجان فيلم فجر

أفادت وكالة مهر للأنباء، شارك علي ربيعي اليوم في سينما الاعلام في برج ميلاد في المؤتمر الصحفي لفيلم "بجه مردم" (أطفال الناس).

يحتل فيلم "بجه مردم" مكانه في العرض الثاني اليوم. ويقوم بإخراجه محمود كريمي وإنتاجه سيد علي أحمدي.

وجاء في ملخص الفيلم الاجتماعي "بچه مردم": "تاجي: كل قصة إذا دققت فيها، ستجد أن بطلها وقف على قدميه من مكان ما. أوليفر تويست بطريقة، وسهراب وفريدون بطريقة أخرى، وذهب يوسف إلى مصر وهو في الرابعة من عمره. وموسى، عندما جاء إلى هذا العالم، أُلقي في الماء. ما شاء الله، لقد أصبحتم عمالقة، أقدامكم هنا ورؤوسكم هناك. حان الوقت لتظهروا أنفسكم.."

في هذا الفيلم، يشارك عدد من الممثلين البارزين مثل جوهر خیراندیش، رضا كيانيان، حسن معجوني، بهروز شعيبي، سيامك صفري، سیاوش چراغی‌بور، امید روحانی، زهرا داوودنجاد، وسيد جواد يحيى.

/انتهى/