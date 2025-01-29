صالحي أميري يعلن عن تطور العلاقات السياحية بين إيران وطاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد رضا صالحي أميري، وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء: "تم حل المشكلة للسياح في الحكومة السابقة فقط بين طهران ودوشنبه، حتى يتمكن سياحهما من السفر بين المدينتين. في السابق لم يكن السياح الطاجيك قادرون على الذهاب إلى أصفهان أو شيراز أو مشهد، بل عليهم أن يأتوا إلى طهران وينطلقوا من هناك. ولحسن الحظ، تم حل هذه المشكلة، ويمكن للسياح الطاجيك، وكذلك الإيرانيين، السفر إلى أي نقطة في البلدين.

وأضاف: "يبلغ عدد السياح منا ومن طاجيكستان إلى إيران حاليا 8600 سائح، واتفقنا على توسيع العلاقات السياحية بين إيران وطاجيكستان".

ومن الجدير بالذكر أن حجر الأساس الجديد للعلاقات الإيرانية الطاجيكية تم وضعه في الحكومة الثالثة عشرة، ومع الزيارة الأخيرة للرئيس مسعود بزشكيان إلى طاجيكستان، والتي لاقت ترحيبا حارا من رئيس البلاد إمام علي رحمن، تم وضع خطط واسعة النطاق لتعزيز العلاقات الثنائية بين طهران ودوشنبه.

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