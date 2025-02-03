بدأت الجلسة المشتركة لزعماء و عدد من المسؤولين من السلطات الثلاث

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن هذه الجلسة التي تُعقد صباح يوم الثلاثاء 15 بهمن (4 فبراير) في اليوم الرابع من دهة فجر الثورة الإسلامية، سيتحدث فيها رؤساء السلطات الثلاث حول القضايا المهمة الراهنة والمسائل المتعلقة بالبلاد في المجالات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ومن بين الموضوعات المهمة المدرجة في جدول أعمال هذه الجلسة، مناقشة سبل "زيادة مشاركة الناس في الاقتصاد"، و"إزالة موانع الاستثمار وزيادة الإنتاج"، و"تعزيز التعاون الإقليمي والدولي".

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