قالیباف: الإمام الراحل أعاد العزة للأمة الإسلامية

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال محمد باقر قالیباف يوم الثلاثاء في الجلسة المشتركة لزعماء السلطات ونواب السلطات الثلاث، مهنئًا بمناسبة شهر شعبان: "إذا أردنا مقارنة فترة من التاريخ مع الثورة الإسلامية، فإن عيد غدير خم هو الأقرب لذلك؛ إنه عيد إكمال الدين وعيد الولاية الذي تكرر ببركة الإمام في التاريخ."

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "كان الإمام مؤمنًا بالشعب وكان لديه إيمان بهم، وكان دائمًا يهتم بمشاكل الناس، وخاصة المستضعفين والمحرومين. وقد قال الإمام إن الذين سيبقون مع الثورة حتى النهاية هم الذين ذاقوا طعم الفقر، ويجب أن تكون أولويتنا هم."

وتابع: "ببركة الإمام، ذقنا طعم الاستقلال وخرجنا من تحت سيطرة أمريكا وجميع المستبدين، وحققنا العزة والثقة بالنفس، وجعلنا 'نحن نستطيع' واقعًا، وهذه هي المسيرة التي يجب أن نسير عليها كطريق شهداء الإمام الشهيد تحت قيادة القائد المعظم."

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