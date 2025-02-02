نادري: لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن FATF في الجلسة غير العلنية للبرلمان

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح أحمد نادري حول الجلسة غير العلنية التي عُقدت صباح اليوم لمناقشة موضوع FATF ومشروعي باليرمو وCFT في مجمع تشخيص مصلحة النظام، قال: "تمت مناقشة FATF والمواضيع المرتبطة به ومصيره في البلاد في هذه الجلسة. وقدم مركز أبحاث البرلمان تقريرًا يتضمن توضيحات حول FATF بشكل عام وآلياته والقضايا المرتبطة به في إيران ودول أخرى."

وأضاف: "كما طرح رؤساء لجان الأمن القومي والسياسة الخارجية، واللجنة القانونية والقضائية، واللجنة الاقتصادية آراء كل لجنة. كما قدم عدد من النواب آرائهم بشأن الانضمام إلى FATF سواء بالموافقة أو المعارضة."

وأشار هذا العضو في هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي إلى أن "مجلس الشورى الإسلامي ليس جهة اتخاذ القرار بشأن FATF، ويجب أن يتخذ مجمع تشخيص مصلحة النظام القرار."

وذكر: "تمت مناقشة مشروع الانضمام إلى FATF والاتفاقيات المرتبطة به، أي باليرمو وCFT، في البرلمان العاشر وتمت الموافقة عليه، ولكن بعد ملاحظات مجلس صيانة الدستور وإصرار البرلمان العاشر، تم إحالته إلى مجمع التشخيص لإبداء الرأي. في ذلك الوقت، بسبب طول عملية المعالجة وانتهاء فترة المراجعة في المجمع، تم إغلاق الملف. والآن، تم إعادة فتح الملف مرة أخرى بإذن من القائد الأعلى للثورة في مجمع تشخيص مصلحة النظام."

وقال عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي: "كانت الجلسة غير العلنية اليوم تهدف إلى التفكير المشترك والتوصل إلى وحدة الرأي والآراء المشتركة والحصول على معلومات إضافية، وكانت جلسة للنقاش وتبادل الآراء، ولم يتم اتخاذ أي قرار فيها، لأن البرلمان في هذه المرحلة ليس في موقع اتخاذ القرار، والمعالجة خارجة عن صلاحيات البرلمان."

وفي الختام، ذكر: "نظرًا لأن رئيس البرلمان قاليباف يحضر من موقعه القانوني في جلسات مجمع تشخيص مصلحة النظام، فقد قدم في بداية الجلسة توضيحات قصيرة."

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