لوفتهانزا ستستأنف رحلاتها الى ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد أميراني : "صدر إعلان وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في 29 نوفمبر 2024، عقب الصراعات والتوترات في الشرق الأوسط وعدوان الكيان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية".

وقال: "أوصت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في هذا الإعلان بأن تقوم شركات الطيران الأجنبية بإجراء تقييم أمني قبل التحليق فوق المجال الجوي الإيراني"، مضيفا: "خلال هذه الفترة تم الحفاظ على أمن الأجواء الإيرانية بشكل كامل، وشهدنا أكثر من 700 رحلة جوية تمر عبر أجواء الوطن يومياً".

وأضاف نائب وزير النقل: "بعد انتهاء هذا الإعلان الذي تزامن مع 12 فبراير، أعلنت شركات الطيران الأجنبية استعدادها لاستئناف الرحلات الجوية والعبور عبر أجواء إيران الآمنة".

واختتم أميراني حديثه قائلاً: "من وجهة نظر المنظمات الدولية، تم القضاء على احتمالات الخطر والصراع من أجواء إيران، وستعقد مجموعة الخطوط الجوية لوفتهانزا اجتماعاتها النهائية مع المديرية العامة لمراقبة الحركة الجوية في المطارات لشركة الملاحة الجوية الايرانية خلال الـ24 ساعة القادمة، وسنشهد قريبا رحلات هذه المجموعة الجوية".

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