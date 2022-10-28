الخارجية الايرانية تعلن عن علمها باكتشاف جثة على متن طائرة فرانكفورت في الدقائق الاولى

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه ردا على سؤال الصحفيين حول اكتشاف جثة على متن رحلة طيران لوفتهانزا يوم الخميس على طريق طهران - فرانكفورت، أعلنت إدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية بنشر إشعار حول علمها بالموضوع منذ يوم أمس وبالدقائق الاولى.

وفي إعلان العلاقات العامة لوزارة الخارجية، تم الإعلان أيضًا: تتم متابعة الموضوع من خلال إقامة اتصال بين قنصلية الجمهورية الإسلامية الايرانية في فرانكفورت وسفارة بلدنا في برلين مع الجهات ذات الصلة للسلطات الألمانية في هذا الصدد، ولكن حتى الآن لم ترد أي معلومات موثقة من الجانب الألماني.

وأعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية في نهاية هذا الإعلان أنه في حالة الحصول على مزيد من المعلومات، فسيتم إبلاغها.

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