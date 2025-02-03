الكيان الإسرائيلي ينسحب من مواقع في جنوب سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن قوات الاحتلال انسحبت من مبنى المحافظة ومبنى المحكمة في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة، كما نفذت انسحابا جزئيا من محيط سد المنطرة وبلدة القحطانية بريف القنيطرة.

وكانت قوات جيش النظام السوري المنحل قد انسحبت بشكل غير منظم من مواقعها في جنوبي البلاد حتى قبل وصول فصائل المعارضة المسلحة إلى دمشق وهروب الرئيس المخلوع بشار الاسد إلى خارج البلاد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأقام الكيان الإسرائيلي نقاطا ثابتة على جبل الشيخ في الحدود السورية اللبنانية، بينها مهبط للمروحيات، وقالت إن قواتها ستظل هناك لأجل غير مسمى.

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