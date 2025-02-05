النائب الاول للرئيس الايراني: لقاء بزشكيان مع ترامب ليس على جدول أعمالنا

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب الاول للرئيس الايراني قال للصحفين عقب اجتماع الحكومة الايرانية: "استراتيجيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائما ثابتة، وفيما يتعلق بالأنشطة النووية، نعتقد أن جميع البلدان يجب أن تستفيد إلى أقصى حد من الأنشطة النووية السلمية. وفيما يتعلق بالأسلحة النووية، لدينا فتوى هي الكلمة الأخيرة للمسلمين، وخاصة المسلمين الشيعة بهذا الشأن، وان استخدام الأنشطة النووية غير السلمية يعتبر محرما".

واضاف عارف: "إن الاستراتيجية الدائمة لإيران هي أننا لن ندخل في انتاج الأسلحة النووية، لكننا سنواصل أنشطتنا في المجالات ذات التكنولوجيا الفائقة التطور مع الأولوية".

وبشأن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الاميركي والايراني قال عارف: "اليوم هذا اللقاء ليس مدرجا على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن حدوث لقاء بين شخصين هو امر ممكن".

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