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٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٧ م

قائد القوات الجوية الايرانية: حققنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية

قائد القوات الجوية الايرانية: حققنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية

أعلن قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد طيار "حميد واحدي":حققت القوات الجوية الإيرانية في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمائة وتم تحديث جميع معدات هذه القوة وتوطينها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد الطيار "واحدي"اليوم الجمعة 7 شباط/فبراير قبيل اجتماع قادة القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية مع سماحة قائد الثورة الاسلامية في مقابلة متلفزة: القوات الجوية والدفاع الجوي هما الذراعان الرئيسيان للقوات المسلحة الإيرانية وعلى الرغم من تعرضهما للعقوبات، فقد تمكنا من الدفاع عن البلاد بنجاح لمدة ثماني سنوات.

وقال: "نعلن لجميع الأعداء أن من له أي طمع على هذه الحدود فإننا سنقف وجهه بقوة ونضحي بدمائنا حتى آخر قطرة"، مبينا: "أن القوات الجوية حققت تقدماً جيداً في مجال الطائرات و المسيرات وهي جاهزة للدفاع عن إيران بقوة".

ویأتي استقبال قائد الثورة الاسلامية لقادة القوة الجوية علی اعتاب ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 8 شباط/ فبراير 1979 من قبل كوادر هذه القوة مع مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض).

/انتهى/

رمز الخبر 1954015

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