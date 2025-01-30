القوات المسلحة تداقع عن مبادئ الثورة والمصالح الوطنية بكل إمكانياتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اكدت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في بيان ان القوات المسلحة سواء الجيش والحرس الثوري وقوات الشرطة وحرس الحدود ووزراة الدفاع واسناد القوات المسلحة وامتثالا لقائد الثورة الاسلامية، تحمي وتصون بكل امكاناتها اهداف وتطلعات الثورة الاسلامية.

وقالت الاركان العامة في البيان الذي صدر بمناسبة يوم "12 بهمن" 11 شباط/فبراير وعشرة الفجر المباركة ان فجر الثورة الاسلامية انبزغ في ظل القيادة الحكيمة للامام الخميني (رض) ومجاهدة وتضحيات شعب ايران الاسلامية في "بهمن 1357" شباط 1979 ووضع نهاية وللابد لسلطة الاستكبار العالمي وحكم النظام البهلوي عميل وعنصر نظام الهيمنة.

وحيت الاركان العامة للقوات المسلحة، ايام عشرة الفجر المباركة واثنت على المقام الشامخ لشهداء الثورة الاسلامية وطمانت الشعب والثورة بان القوات المسلحة بما فهيا الجيش والحرس الثوري وقوات الشرطة وحرس الحدود ووزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، وامتثالا منها للقائد العام للقوات المسلحة، تعمل بكل طاقاتها وامكاناتها لحماية وصيانة اهداف وتطلعات الثورة الاسلامية والتصدي للاستكبار العالمي والظالمين، وكذلك الدفاع عن امن الشعب ووحدة اراضي البلاد والمصالح القومية.

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