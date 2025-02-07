السفير الروسي في طهران: لا يوجد دليل على نية ايران صنع اسلحة نووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا 24" التلفزيونية الروسية، الخميس 6 فبراير/شباط 2025 ، سلط ديدوف الضوء على تأثير التساهل الغربي تجاه العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، مشيراً إلى أنه عزز الشعور بالإفلات من العقاب لدى القيادة الإسرائيلية.

وحول احتمال ان تشن "اسرائيل" عدوانا على ايران ، قال ديدوف: "لا نستطيع استبعاد إمكانية لجوء إسرائيل إلى أعمال عسكرية. ولمنع مثل هذه السيناريوهات، فإننا نستخدم الجهود الدبلوماسية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن إيران مستعدة جيداً لمثل هذه الضربات. أما إذا اختارت إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم، فإن رد إيران سيكون متناسباً تماماً".

كما تطرق السفير الروسي إلى تهديد ايران بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واصفاً ذلك بأنه رد فعل على التهديدات الغربية، بما في ذلك الإجراءات العسكرية المحتملة والعقوبات المتجددة.

وأكد ديدوف أيضاً أن إيران ملتزمة بشكل صارم بمعاهدة منع الانتشار النووي، وأنه لا يوجد دليل على نيتها صنع أسلحة نووية.

واختتم السفير الروسي حديثه قائلاً: "من ناحية أخرى، يبدو أن الغرب عازم على استفزاز إيران ودفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة، ونأمل ألا تنجر إيران لهذه الاستفزازات".

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