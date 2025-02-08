القسام تسلم اليوم 3 إسرائيليين مقابل 183 أسيرا فلسطينيا

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة، أنه من المقرر أن تتم -اليوم السبت- الدفعة الخامسة من عمليات تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بينما تسود مخاوف من عرقلة إسرائيل الانتقال للمرحلة التالية.

وعشية إنجاز دفعة التبادل الخامسة، تم الكشف عن أسماء الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المشمولين بهذه العملية.

فقد أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -أمس عبر تطبيق تليغرام- أن الكتائب ستفرج اليوم عن أسرى إسرائيليين وهم: إلياهو داتسون شرعبي، أور أبراهام ليفي، أوهاد بن عامي.

وتوقعت مصادر صهيونية أن يتم إطلاق الأسرى الثلاثة وسط قطاع غزة.

وبحسب المصادر ، فإن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على القائمة التي قدمتها حركة حماس للوسطاء.

وفي الدفعات الأربع السابقة، جرى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وسط حشد عسكري لكتائب القسام وفصائل مقاومة أخرى مما أثار امتعاض حكومة الكيان.

وفي هذه الدفعات الأربع، جرى تبادل 13 أسيرا إسرائيليا مقابل 586 أسيرا فلسطينيا أُبعد العشرات منهم للخارج.

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