مناورات "امان 25" تعتبر فرصة لإيران وباكستان لتحسين المستويات العملياتية في المجال البحري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأميرال شهرام إيراني الذي توجه السبت إلى ميناء كراتشي الباكستاني على رأس وفد عسكري إيراني رفيع المستوى للمشاركة في مناورات "أمان 25" الدولية، "إن حضور إيران على أعلى مستوى في هذا الحدث الدولي يثبت أهمية العلاقات الوثيقة مع باكستان".

وفي إشارة إلى مشاركة القوات البحرية الايرانية الخاصة في مناورات "أمان" البحرية في كراتشي، أضاف: "هذا الحدث يقام على مستوى عال وهو فرصة لإيران وباكستان لتحسين المستوى العملياتي في المجال البحري".

وأعرب الأدميرال الإيراني عن أمله في أن توفر التفاعلات بين البحريتين الإيرانية والباكستانية منصة مناسبة لإجراء مناورات ثنائية في المستقبل.

وأعرب عن تقديره لجهود السفارة الإيرانية والملحقية العسكرية في باكستان في متابعة مجالات توسيع التفاعل بين البحريتين، وقال: "إن دعوة الأصدقاء الباكستانيين للمشاركة في التدريبات المستقبلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مدرجة أيضًا على جدول أعمالنا".

ووصل قائد القوة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، صباح اليوم السبت، إلى مدينة كراتشي الساحلية بدعوة رسمية من قائد القوة البحرية الباكستانية لحضور مناورات "أمان 25" ومؤتمر "أمان" الدولي للحوار.

/انتهى/