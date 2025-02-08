الأدميرال إيراني يصل إلى كراتشي بدعوة من نظيره الباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الأدميرال شهرام إيراني الى مطار كراتشي الدولي وكان في استقباله لدى وصوله صباح اليوم (السبت) القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كراتشي حسن نوريان، والملحق العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان العقيد محمد محسن شهابي، وقائد الوحدة الخاصة في البحرية الباكستانية الأدميرال فيصل أمين، ومجموعة من المسؤولين العسكريين في البلاد.

ومن المقرر أن يشارك القائد القوة البحرية الايرانية وأعضاء الوفد العسكري رفيع المستوى المرافق في التدريبات البحرية الدولية "أمان 25" في ميناء كراتشي.

ومن بين الخطط الأخرى لزيارة الادميرال ايراني إلى كراتشي الاجتماع مع قائد البحرية الباكستانية وحضور مؤتمر امان الدولي للحوار وزيارة القسم العملياتي لمناورات امان المتعدد الجنسيات.

وانطلقت يوم الجمعة في ميناء كراتشي فعاليات المناورات البحري التاسع المتعدد الجنسيات المسمى "أمان 2025" والمؤتمر البحري الدولي الذي تستضيفه البحرية الباكستانية وتشارك فيه أكثر من 60 دولة.

ويحمل مؤتمر ومعرض امان البحري الدولي هذا العام شعار "معا من أجل السلام" وتتمثل رسائله في تعزيز التعاون الإقليمي والعابر للحدود للحفاظ على النظام في البحر وزيادة القدرات وبالتالي العمل كجسر بين المناطق وتبادل الخبرات والتفاهم المتبادل والتوحد ضد الإرهاب والجرائم في المجال البحري.

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