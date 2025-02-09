قائد البحرية الباكستانية یتفقد المدمرة جماران في ميناء كراتشي+صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اليوم الثالث من مناورات أمان 25 متعددة الجنسيات، تفقد قائد البحرية الباكستانية الادميرال نويد أشرف، على رأس وفد بحري باكستاني رفيع المستوى، المدمرة "جماران" التابعة لبحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
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التقى قائد البحرية الباكستانية، على هامش مناورات "أمان 25" الدولية في ميناء كراتشي، مع القائد القوة البحرية الايرانية وأعضاء الوفد العسكري الإيراني رفيع المستوى على متن المدمرة "جماران" التابعة لبحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اليوم الثالث من مناورات أمان 25 متعددة الجنسيات، تفقد قائد البحرية الباكستانية الادميرال نويد أشرف، على رأس وفد بحري باكستاني رفيع المستوى، المدمرة "جماران" التابعة لبحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
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