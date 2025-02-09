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٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٤ ص

قائد البحرية الباكستانية یتفقد المدمرة جماران في ميناء كراتشي+صور

قائد البحرية الباكستانية یتفقد المدمرة جماران في ميناء كراتشي+صور

 التقى قائد البحرية الباكستانية، على هامش مناورات "أمان 25" الدولية في ميناء كراتشي، مع القائد القوة البحرية الايرانية وأعضاء الوفد العسكري الإيراني رفيع المستوى على متن المدمرة "جماران" التابعة لبحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اليوم الثالث من مناورات أمان 25 متعددة الجنسيات، تفقد قائد البحرية الباكستانية الادميرال نويد أشرف، على رأس وفد بحري باكستاني رفيع المستوى، المدمرة "جماران" التابعة لبحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

بازدید فرمانده نیروی دریایی پاکستان از ناوشکن نداجا به روایت تصویر

بازدید فرمانده نیروی دریایی پاکستان از ناوشکن نداجا به روایت تصویر

بازدید فرمانده نیروی دریایی پاکستان از ناوشکن نداجا به روایت تصویر

بازدید فرمانده نیروی دریایی پاکستان از ناوشکن نداجا به روایت تصویر

بازدید فرمانده نیروی دریایی پاکستان از ناوشکن نداجا به روایت تصویر

/انتهى/

رمز الخبر 1954108

سمات

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