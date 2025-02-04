الأدميرال "إيراني": لا يوجد قيود لحضورنا في أي بحر من البحار

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار الأدميرال "شهرام إيراني"، قائد القوة البحرية للجيش، خلال الدورة الثالثة للتعليم النظري لعلوم الحرب للشهيد الفريق "علي صياد شيرازي" التي أقيمت في جامعة العلوم الطبية للجيش، إلى تهانيه بمناسبة أيام الله في عشرة الفجر المباركة والأعياد الشعبانية، قائلاً: لقد تمكنا من القيام بعمل فريد من نوعه بالاعتماد على معرفة وتخصص الشباب الإيراني، وقد جسدت المجموعة البحرية 86 إرادة وشجاعة هؤلاء الشباب في مواجهة التهديدات، مما يعد فخرًا لنا.

وأضاف الأدميرال "إيراني" أن معظم دول العالم هم "جيران" بحكم وجود المياه الدولية، حيث تغطي المياه 70% من سطح الأرض، والأراضي محاطة بالمياه؛ ويعيش أكثر من 80% من سكان الأرض بالقرب من السواحل أو على بعد 200 كيلومتر كحد أقصى منها، وحوالي 90% من التجارة العالمية للسلع تتم عبر البحر؛ لذلك فإن اتساع وترابط المياه على سطح الأرض قد أنشأ نظامًا متواصلًا من الاتصالات الذي جعل الدول البحرية جيرانًا لبعضها البعض ومنحها ميزة الوصول.

وأكد قائد البحرية على أهمية البحار في الاقتصاد والقضايا السياسية، قائلاً: إن إنجاز مهمة المجموعة البحرية 86 هو أننا لم نعد نواجه أي قيود في أي بحر، ويمكننا عبور أي عاصفة من خلال تصميم دقيق للمسار، كما أن القوات البحرية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى دورها العسكري، تلعب أدوارًا في تعزيز الأمن، والإنسانية، والأهم من ذلك، الدبلوماسية؛ فالدبلوماسية البحرية تدعم جهاز دبلوماسية الدول وتكملها.

واعتبر أن الاعتماد على القدرات الداخلية هو عامل زيادة ردع الجيش، قائلاً: إن الجيش، بالاعتماد على قدرات المتخصصين المحليين، قادر على تأمين الأمن في مجاله المائي، والأرضي، والجوي بشكل كامل، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والتفاعلات السياسية والدولية في مجاله.

وأكد قائد القوة البحرية للجيش أنه لدينا اليوم قوة كبيرة على المستوى الدولي، مشددًا على أننا أظهرنا بقدرات وشجاعة المتخصصين الشباب المحليين قوة بلدنا للأعداء، ويجب أن نكون ممتنين لهؤلاء الأعزاء.

/انتهى/