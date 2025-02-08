رئيس الجمهورية يدشن أحد أكبر المجمعات الترفيهية للشرق الاوسط في جنوب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه من أجل إنشاء وتطوير البنية التحتية السياحية في جنوب البلاد وتحسين مستوى الثقافة السياحية في المجتمع، قام الرئيس الايراني صباح اليوم السبت بتدشين وتشغيل قرية جوهر بارك السياحية، بمساحة تبلغ حوالي 570 هكتارًا، بجوار المركز التعديني والصناعي في مدينة سيرجان التابعة لمحافظة كرمان جنوب البلاد.

ويتمتع هذا المجمع الترفيهي بمرافق بما في ذلك حديقة مائية وحديقة جيوان وتلفريك وقطار رعب ومنزلق جاف وبحيرة اصطناعية وشلال اصطناعي ومدينة ملاهي مغطاة ووحدات سكنية وملاعب رياضية مختلفة وغيرها،

لقد أدى تنفيذ هذا المشروع إلى خلق 750 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 1000 فرصة عمل غير مباشرة.

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح اليوم السبت، إلى مدينة سيرجان في محافظة كرمان، تزامنا مع عشرة الفجر المبارك وذكرى انتصار الثورة الإسلامية، بهدف افتتاح عدد من المشاريع الكبرى في صناعة التعدين.

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