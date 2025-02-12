السفير الأسترالي: السينما الإيرانية قادرة على مواجهة الصور النمطية الغربية الخاطئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير الأسترالي في إيران، في إشارة إلى اشاعئ بعض الصور المغرضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الغرب: "على النقيض من ذلك، يمكن لصناعة السينما الإيرانية تصوير الثقافة الإيرانية والمجتمع الإيراني بدقة ونقل المعنى بأن هذا البلد واجه نفس التحديات التي تواجهها أستراليا أو أمريكا أو أوروبا".

وأضاف: "تتمتع صناعة السينما الإيرانية بالقدرة على كسر الحواجز ويمكنها إظهار كيف أن المجتمع العالمي هو في نهاية المطاف مجتمع موحد وفريد من نوعه"، مضيفا: "في بعض الأحيان، عندما يتم تصوير إيران بطريقة معينة في الغرب، فإن صناعة الأفلام تستطيع مواجهة ذلك من خلال تصوير الثقافة الإيرانية والمجتمع الإيراني بدقة ونقل رسالة مفادها أن إيران تواجه نفس التحديات التي تواجهها أستراليا أو أميركا أو أوروبا".

وأكد السفير الاسترالي: "ان إيران غنية تاريخيًا؛ يعد حب الثقافة والتركيز على الأسرة من الموضوعات المتجذرة بعمق في هذا البلد".

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