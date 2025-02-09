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٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٤٣ م

تم ترشيح مدينة تبريز الايرانية عاصمة للبيئة الاسيوية 2025م

تم ترشيح مدينة تبريز الايرانية عاصمة للبيئة الاسيوية 2025م

اعلن رئيس بلدية تبريز (مركز محافظة اذربايجان الشرقية – شمال غرب ايران)، عن اطلاق عنوان "عاصمة البيئة للدول الاسيوية 2025م" على هذه المدينة الكبيرة.

وافادت وكالة مهر للانباء ان عمدة مدينة تبريز "يعقوب هوشيار"، اوضح في تصريح له اليوم، انه بعد اعلان "منتدى رؤساء البلديات الاسيوية"، قبل عدة اشهر، عن فتح باب التسجيل لاختيار "عاصمة البيئة الاسيوية 2025م"، فقد تم ترشيح مدينة تبريز لهذا الغرض.

ولفت هوشيار انه نظرا للمقومات المتوفرة في مدينة تبريز وميزاتها البيئية والمناخية الخاصة باعتبارها انقى وانضف مدينة في ايران على مدى العقود المتتالية، فقد اتخذت الاجراءات اللازمة بما في ذلك تعزيز البنى التحتية ذات الصلة بالبيئة، وبما يؤهل هذه المدينة الايرانية الكبيرة الى احراز لقب البيئة الاسيوية 2025م.

وفيما اكد ضرورة الحفاظ على هذا الانجاز الدولي الهام، قال رئيس بلدية تبريز : ان احراز لقب عاصمة البيئة لدول اسيا، من شانه ان يشكل انطلاقة لتركيز المسؤولين ورؤساء البلديات في سائر المدن الايرانية على شؤون البيئة اكثر فاكثر.

/انتهى/

رمز الخبر 1954130

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