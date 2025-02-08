مسؤول إيراني يعلن عن توقيع عقد جديد لتصدير الغاز إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان يوم أمس، إدارة ترامب ألغت الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، معلنة هذا الإجراء ضمن العقوبات الجديدة ضد طهران.

ويمثل القرار تصعيدا للضغوط الأميركية على إيران، حيث يضغط على العراق لتقليل اعتماده على الطاقة الإيرانية.

لكن سعيد توكلي الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية أشار في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء اليوم إلى أن صادرات الغاز إلى العراق جارية حاليا وقال: "نظرا لأننا مددنا مؤخرا عقدا جيدا لتصدير الغاز فمن المرجح أن إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران كان من أجل شكل آخر من استيراد الغاز".

وتابع: "لحسن الحظ أن العقد الإيراني العراقي قائم، لكن حجم الصادرات يزيد وينقص حسب الشروط التعاقدية".

وفيما يتعلق بانخفاض درجات الحرارة ووضع إمدادات الغاز، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية: "حاليا، ظروف الشبكة مستقرة، وفي الوضع الحالي، يتم استهلاك 72 بالمائة من الغاز المنتج في القطاع المنزلي، وبفضل تعاون المواطنين، ستبقى شبكة إمدادات الغاز مستقرة في الأيام المقبلة".

وفيما يتعلق باستيراد الغاز والمبادلات، أشار إلى: "نحن لا نستورد الغاز، لكن عمليات تبادل الغاز، مثل الكهرباء، تتم من أرمينيا".

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