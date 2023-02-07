استئناف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان بعض وسائل الإعلام، في الايام الاخيرة، قد أثاروا نقلا عن مسؤولين عراقيين، قضية وقف أو خفض صادرات الغاز الإيراني إلى هذا البلد.

وعلى الرغم من إعلان وزارة الكهرباء العراقية في بيان الأسبوع الماضي أنه ستوقف استيراد الغاز من ايران لمدة 12 يومًا، والذي كان بحسب الجانب الإيراني بسبب صيانة أنابيب نقل الغاز، ولكنه تجاهل بعض وسائل الإعلام هذه المسألة، وتحدثوا عن وقف صادرات الغاز الايراني إلى العراق دون الاشارة إلى هذا الاتفاق.

وفي هذا السياق، صرح مدير قسم الإيفاد في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، ان قطع تدفق الغاز إلى العراق هو مسألة فنية بحتة، وكان متوقعا ومخططا مسبقا.

واوضح محمدرضا جولايي: "في الأيام القليلة المقبلة ستعود عملية تدفق الغاز الايراني إلى العراق إلى مساره الطبيعي".

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