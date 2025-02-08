رئيس الجمهورية سيكون المتحدث في مراسم مسيرة 22 بهمن/11فبراير

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح حجت الإسلام والمسلمين محمد حسين موسى بور في مؤتمر صحفي تفاصيل برامج "يوم الله انتصار الثورة الاسلامية"، وقال: إن فجر هذا العام قد تزين بأيام وأعياد شريفة، وينتهي بميلاد حضرت حجة بن الحسن العسكري. إن تزامن فجر هذا العام مع الاحتفالات الدينية في شهر شعبان قد أضفى جوًا من الحماس والفرح. بدأت برامج" بهمن 1403" من عيد المبعث بحضور في حرم الإمام وتقديم الاحترام لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف رئيس مجلس التنسيق للإعلانات الإسلامية: منذ بداية عقد الفجر، تم تنظيم آلاف الاحتفالات في المدارس والمدن والقرى في جميع أنحاء البلاد، ولا تزال مستمرة. في الذكرى السادسة والأربعين للثورة، سنشهد تكبير "الله أكبر" وإضاءة الأنوار في أكثر من 2000 مدينة. ستُعتبر مسيرة 22 بهمن أروع احتفال في الذكرى السادسة والأربعين للثورة، حيث سيشارك فيها ملايين الأشخاص من طهران إلى جميع أنحاء البلاد، وسيجددون العهد مع مبادئ الإمام والقيادة.

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