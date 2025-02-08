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٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٢٥ م

ناصر سراج يُعين أمينًا لمجلس حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

ناصر سراج يُعين أمينًا لمجلس حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

بموجب قرار رئيس السلطة القضائية، تم تعيين ناصر سراج كمعاون للشؤون الدولية في السلطة القضائية، مع الاحتفاظ بمنصبه كأمين لمجلس حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن السلطة القضائية، كان ناصر سراج يشغل سابقًا منصب المعاون السياسي لرئيس السلطة القضائية، وله سجل حافل من المسؤوليات القضائية، بما في ذلك منصب المدعي العام العسكري في طهران، ومستشار رئيس السلطة القضائية، ورئاسة منظمة التفتيش العامة في البلاد، وعضوية في المحكمة العليا، بالإضافة إلى كونه معاونًا سياسيًا وأمنيًا للمدعي العام، ومعاونًا في وزارة العدل، ورئيس المحاكم الجنائية ومدعي عام الجرائم في طهران.

وكان كاظم غريب آبادي قد شغل منصب معاون الشؤون الدولية وحقوق الإنسان في السلطة القضائية منذ عام 2021.

رمز الخبر 1954068

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