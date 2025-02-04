لاريجاني يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، الذي يزور طهران، التقى مستشار قائد الثورة الإسلامية واجرى محادثات معه.

وكان المشهداني التقى امس الاثنين مع الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية، محسني ايجئي.

وناقش رئيس مجلس النواب العراقي خلال هذه اللقاءات مع السلطات الايرانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، كما تطرق الى احدث التطورات في الساحة الاقليمية والدولية، خاصة وقف اطلاق النار في غزة وانتصارات جبهة المقاومة.

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