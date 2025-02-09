ترامب يتباحث مع بوتين هاتفيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاعن رويترز، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة للتفاوض على إنهاء النزاع في أوكرانيا.

جاء تصريح ترامب في مقابلة حصرية، قالت الصحيفة إنها أجرتها معه على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس ون" مساء الجمعة.

عندما سئل عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين، قال ترامب "من الأفضل ألا أقول"، حسب الصحيفة.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي "يهتم" بما يحدث من قتل على أرض المعركة، وقال: "يريد أن يتوقف الناس عن الموت، كل هؤلاء القتلى الشباب..".

وجدد ترامب قوله إن النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات "لم يكن ليحدث أبدا" لو كان هو الرئيس عام 2022، وأضاف: "كانت علاقتي دائما جيدة مع بوتين"، على عكس سلفه جو بايدن، الذي وصفه ترامب بأنه "كان مصدر إحراج كبير لأمتنا".

وأكد ترامب أن لديه خطة ملموسة لإنهاء النزاع في أوكرانيا، وقال: "آمل أن يكون (وقف النزاع) سريعا. كل يوم يموت الناس. هذه الحرب في أوكرانيا سيئة للغاية. أريد إنهاء هذا الشيء اللعين".

ومن المتوقع أن يلتقي نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، مع فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن الأسبوع المقبل.

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