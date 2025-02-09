داعيا الشعب الى مشاركة واسعة..قائد القوة الجوية: مسيرات ذكرى انتصار الثورة في كل عام تكون مصيرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد حميد واحدي الى مشاركة الشعب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في 10 فبراير وأهمية هذا اليوم، مؤكدا أن هذا اليوم مهم بالنسبة لنا في كل عام، وأضاف: "هذا العام، وبسبب الظروف الحساسة في المنطقة، فإن هذا اليوم يعد من أهم أيام ذكرى انتصار في تاريخ الثورة الاسلامية".

وأضاف قائد القوة الجوية للجيش: "إن الحضور الواسع للشعب والقوات المسلحة، الذين وقفوا دائماً إلى جانب الثورة، في الاحتفال بانتصار الثورة وذكرى عشرة الفجر؛ وسوف يجعل أعداءنا في كل أنحاء العالم يرون أن الشعب الإيراني يدعم الثورة وبلاده من صميم قلبه، وأن هراءات العدو لا قيمة له والشعب يدعم ثورته، ونحن فخورون بهذا الشعب العظيم".

وأكد أن أعظم ثروة للثورة والجمهورية الإسلامية هو الشعب، وقال: "أدعو الشعب الكريم، وخاصة رفاقي في القوات المسلحة، إلى المشاركة مع عوائلهم في هذه المسيرة الحاسمة والمهمة للغاية، ليجعلوا أعداء هذا الشعب والبلاد يدركون مرة أخرى أن الشعب الإيراني، رغم كل الصعوبات والمشاكل، يدعم نظامه دائمًا وسيحبط مؤامرات الأعداء".

وأكد العميد الطيار واحدي: "في هذه الظروف التي يريد فيها جميع أعدائنا أن يقولوا إن الشعب ليس مع الجمهورية الإسلامية، يجب على الجميع أن يحضروا الساحة ويكون لهم حضور واسع ليكون ردا حاسما على أعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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