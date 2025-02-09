الادميرال ايراني: سيتم الكشف عن أنظمة صاروخية وحربية جديدة للبحرية الايرانية

وافادت وكالة مهر للانباء، ان الأدميرال شهرام إيراني، قال في مقابلة اليوم الاحد، حول انضمام معدات جديدة إلى القوات البحرية: "تركز القوات البحرية للجيش على تطوير وإنتاج الغواصات".

وأضاف: "إلى جانب تطوير وإنتاج غواصات جديدة، سيتم الكشف عن أسلحة وأنظمة جديدة في مجال الصواريخ والحرب الإلكترونية".

كما تحدث قائد القوات البحرية عن إرسال المدمرة "دنا" إلى إندونيسيا، قائلًا: "تم إرسال المدمرة للمشاركة في مناورات في جزر مالي بإندونيسيا. وقد عُقدت جلسات تخصصية قبل الإرسال لدراسة كيفية المشاركة في هذه المناورات بناءً على استراتيجية العزة والحكمة والمصلحة، بالإضافة إلى قضايا الدعم اللوجستي".