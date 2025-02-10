قائدا البحرية الإيرانية والباكستانية يؤكدان على فتح آفاق جديدة للتعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوات البحرية للجيش الايراني، الأميرال شهرام إيراني التقى مع قائد البحرية الباكستانية الأميرال نويد أشرف خلال زيارته لمدينة كراتشي الساحلية وعلى هامش المناورات المتعددة الدولية "أمان 25".

وأعرب عن تقديره لاستضافة الحكومة والبحرية الباكستانية وأشاد بعملية إقامة مناورات أمان الدولية، وأضاف: "إن البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تماشيا مع أهمية العلاقات الوثيقة مع باكستان، أرسلت واحدة من أهم مدمراتها "جماران" إلى هذه المناورات".

واستذكر زيارة الأسطول الباكستاني الأخيرة إلى ميناء بندر عباس وضرورة زيادة التبادلات بين البحريتين في مختلف المجالات، وقال: "إن التطورات العالمية والإقليمية تتطلب من الدول الإقليمية، وخاصة إيران وباكستان، تعزيز التعاون والاستفادة من قدرات بعضها البعض لمواجهة التهديدات المشتركة".

كما أشاد قائد البحرية الباكستانية بالحضور العملياتي لمدمرة بحرية الجيش الايراني في مناورات "أمان 25"، وأضاف: "باكستان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع إيران، ونحن نسعى إلى زيادة التعاون مع أصدقائنا في البحرية الإيرانية".

وفي هذا اللقاء، ناقش قائدا القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والباكستانية أيضًا آخر التطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التفاعلات والعلاقات بين البحريتين.

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