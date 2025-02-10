القوات المسلحة الايرانية تنفذ عمليات انزال مظلي في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

أفادت وكالة مهر للانباء أنه اعلن قائد "قاعدة الشهيد لشكري" الجوية بالجيش الايراني "العميد طيار مسعود جعفري"، عن تنفيذ عمليات انزال مظلي بمشاركة وحدات من القوات المسلحة الايرانية خلال مسيرات احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية (يوم 22 بهمن / 10 شباط) في ساحة ازادي (الحرية) بطهران.

وفي تصريح له اليوم الاحد، اوضح العميد جعفري ان مجموعة مظليين من الجيش والحرس الثوري وقوات الامن الداخلي وهيئة الطوارئ الوطنية، ستشارك في عملية الانزال الجوي باستخدام المروحيات، والتي ستجري تحت اشراف قاعدة الشهيد لشكري الجوية في ساحة الحرية بطهران.

ولفت هذا القائد العسكري ايضا، بان مروحيات أخرى ستقوم بنثر الورود وتصوير طرق المسيرات لابناء الشعب الايراني العزيز التي ستنطلق، غدا الاثنين احياء لذكرى انتصار الثورة الاسلامية الـ46.