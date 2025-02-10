السفير الباكستاني في طهران: الثورة الإسلامية خطت خطوات واسعة نحو تقدم الشعب الإيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه هنأ تيبو، في تصريح له اليوم الاثنين، الحكومة والشعب الإيرانيين بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني في ايران؛ مؤكدا بان ايران اتخذت الخطوات، منذ انتصار الثورة الإسلامية، للمضي نحو التقدم في كافة المجالات.

واضاف : ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية، مما سيمنح السلام والاستقرار والازدهار للمنطقة ولشعبي البلدين الفخورين.

تجدر الإشارة إلى، أن الحشود المليونية للشعب الايراني بمختلف شرائحه وانتماءاته الدينية والمذهية، خرجت صباح اليوم الاثنين (10 شباط / فبراير 2025م) في مسيرات احتفالية لمناسبة حلول "يوم الله 22 بهمن" حيث الذكرى السادسة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني رضوان الله عليه (في 11 شباط 1979م).

/انتهى/