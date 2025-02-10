وزير الدفاع: سنرد على اى حماقة للعدو ردا قاسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حديثه للصحفيين على هامش المسيرات الاحتفالية بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في طهران يوم الاثنين، سلط وزير الدفاع الضوء على استعداد القوات المسلحة الإيرانية لمواجهة التهديدات.

وفي تعليقه على خطاب الولايات المتحدة بشأن العمل العسكري ضد إيران، قال العميد نصير زاده: "مثل هذه التهديدات ليست شيئًا جديدًا. إذا أظهر العدو أي وقاحة، فسنرد بأشد طريقة ممكنة".

وردًا على سؤال حول الخطط المحتملة لتوسيع مدى صواريخ إيران إلى أكثر من 2000 كيلومتر، قال وزير الدفاع: "سنفعل أي شيء ضروري لضمان أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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