https://ar.mehrnews.com/news/1954192/ ١٠/٠٢/٢٠٢٥، ٣:٤٣ م رمز الخبر 1954192 إيران المجتمع إيران المجتمع ١٠/٠٢/٢٠٢٥، ٣:٤٣ م بالفيديو.. الخطوات التي نخطوها من أجل الوطن الخطوات التي نخطوها من أجل الوطن لا تتراجع أبدا؛ لأنها مبنية على الحب المتجذر في هذه الارض المقدسة. رمز الخبر 1954192 کپی شد محتوى ذات صلة الرئيس بزشكيان يعود بالمترو بعد خطابه في مسيرات "22 بهمن" البيان الختامي لمسيرات "22 بهمن": التفاوض مع أمریکا ليس امرا مشرفا ولا حكيما ولا ذكيا صور جوية من احتفالات ذكرى انتصار الثورة في طهران بالصور.. مسيرة 22 بهمن للاحتفال بذكرى انتصار الثورة في بيرجند فيديو...حضور حماسي للمراهقين والشباب في مسيرة 22 بهمن بمدينة اراك سمات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية(0) الخطوات 22 بهمن
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