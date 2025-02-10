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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٤٣ م

بالفيديو.. الخطوات التي نخطوها من أجل الوطن

بالفيديو.. الخطوات التي نخطوها من أجل الوطن

الخطوات التي نخطوها من أجل الوطن لا تتراجع أبدا؛ لأنها مبنية على الحب المتجذر في هذه الارض المقدسة.

رمز الخبر 1954192

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