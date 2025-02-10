احتفال بالذكرى الـ46 للثورة الإسلامية الإيرانية في واشنطن بحضور الإيرانيين المقيمين في امريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن أبو الفضل مهرابادي، الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية وتزامنها مع اعياد الشعبانية، وقال في كلمة له: "حققت الثورة الإسلامية الإيرانية إنجازات مختلفة، وأهمها الاستقلال".

وأضاف رئيس مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن: "عندما ننظر إلى التطورات التي شهدتها العقود الأربعة الماضية، فلا شك أن الاستقلال السياسي للبلاد هو علامة مرئية ومشرفة للبلاد، والتي تحققت بتكلفة باهظة".

وقال هذا المسؤول في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إن هذا الإنجاز يبرز أكثر من أي وقت مضى في ضوء الأحداث الأخيرة في المنطقة وجرائم إسرائيل والإبادة الجماعية الوحشية للشعب الفلسطيني". ورغم التكاليف الباهظة التي تكبدتها، أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية استقلالها في مواجهة النظام العالمي الظالم.

وقال مهرابادي: "لقد كان الاستقلال واضحا أيضا في مجالات أخرى، بما في ذلك التكنولوجيات المتقدمة، والصناعات الدفاعية، وإنتاج الطاقة النووية والصناعات ذات الصلة، ومن المؤمل أن تمتد هذه النجاحات قريبا إلى مجالات أخرى، وخاصة التنمية الاقتصادية وسبل عيش الناس، التي تضررت بسبب العقوبات القمعية".

وقارن رئيس جهاز حماية المصالح الإيرانية في واشنطن بين وضع إيران قبل الثورة، وخاصة فيما يتعلق بالقوة الدفاعية والردع، وبعد انتصار الثورة الإسلامية، مضيفاً: "في السنوات التي سبقت انتصار الثورة، من خلال عائدات النفط، تم توفير الأسلحة والمعدات العسكرية دون نقل تكنولوجيتها بدعم أمريكي من أجل دعم حكومة ذلك الوقت وعرقلة عودة الإمام الخميني (رحمه الله).

وأضاف مهرابادي: "لكن بعد انتصار الثورة الإسلامية، وبالنظر إلى تجربة ثماني سنوات من الدفاع المقدس، وعدم تعاون الحكومات الأجنبية، والموقع الجيوسياسي للبلاد والجغرافيا السياسية للمنطقة، فضلاً عن عدم استقرار الدول المجاورة، فإن العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسماحة القائد تأسست على الاكتفاء الذاتي للبلاد والدفاع عن المظلومين والمضطهدين في العالم".

وفي إشارة إلى إنجازات الثورة الإسلامية على مدى عدة عقود، قال رئيس مكتب حماية المصالح الإيرانية في واشنطن: "بفضل الله، حققنا الآن إنجازات جيدة للغاية في الاكتفاء الذاتي في صناعات الدفاع والردع، وقد لاحظ الأعداء بشكل خاص القدرة العسكرية والقدرة الدفاعية والردعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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