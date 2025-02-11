السفارة الإيرانية في لبنان تقيم احتفالا بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افاد موقع العهد الاخباري انه حضر الحفل ممثل الرؤساء الثلاثة النائب محمد خواجة، ونواب ووزراء حاليون وسابقون، وفعاليات اجتماعية وسياسية ودبلوماسية ومدراء عامّون، وممثّلون عن القوى الأمنية والأحزاب الوطنية والإسلامية اللبنانية، والفصائل الفلسطينية ومُهتمّين.

وكانت البداية بعرض النشيدين الوطني اللبناني والإيراني، بعدها، ألقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني كلمةً قال فيها: "نجتمع في هذه الأمسية الطيبة التي نحيي بها الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية المؤزّرة في إيران، وإنّ حضور هذا الطيف الواسع من الشخصيات الرسمية والسياسية والروحية والدبلوماسية والحزبية والثقافية والإعلامية والاجتماعية، يعكس عمق الروابط التي تجمعنا والمحبة الصادقة التي نتشاركها مع الشعب اللبناني الحبيب وسائر الدول الصديقة والشقيقة".

وأضاف أماني: "إنّ ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران هي بلا شك واحدة من أعظم المحطات التاريخية التي شهدتها البشرية في العصر الحديث، بسبب ما أحدثته من تحول عميق في بلدنا، وفي المنطقة والعالم ككل، ففي مثل هذه الأيام من العام 1979، انتفض الشعب الإيراني بقيادة الإمام الخميني الراحل (قدس سره) ضد عقود من الاستبداد والطغيان، مسقطًا النظام البهلوي العميل لقوى الاستكبار، بهذا المعنى فإنّ الثورة الإسلامية مثّلت صرخة مُدَوّية ضد الظلم، وانتصارًا لإرادة الشعب الإيراني التَوَّاق نحو الحرية والإستقلال".

وتابع: "ها هي إيران اليوم تقف عزيزة شامخة بين الأمم كدولة رائدة في العلوم والتكنولوجيا والطب والفضاء، قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في شتّى أصناف الصناعات، مشيرًا إلى أنّ "هذه النجاحات هي ثمرة عقود من العمل الجاد والاعتماد على الذات، مستندة إلى مبدأ "نحن قادرون"، الذي زرعه الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه)، وأكّده قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله الوارف)، كما نقلت إيران من موقع التبعية للاستكبار العالمي إلى موقع الداعم الرئيسي لحركات التحرر في المنطقة".

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